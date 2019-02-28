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​Боевики ДНР показали видео, как водят пленного украинского бойца по улицам Донецка

четверг, 28 февраля 2019, 09:59

В сети появилось видео, как пленного бойца ВСУ водят улицами Донецка и, манипулируя чувствами, вынуждают отвечать на задаваемые вопросы у мемориала погибшими вследствие военных действий детей.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Военнослужащий 128-й бригады ВСУ Игорь Мирончук попал в плен так называемой народной милиции ДНР 9 февраля.

В интервью пропагандистам мужчина сдержанно признается, что он кадровый военный и служит в ВСУ с 1994.

Боевики намеренно отвели его на "Аллею ангелов" в Донецке, где на памятнике высечены имена погибших в ходе войны детей и начали там задавать провокационные вопросы.

Видно, что боец находится в очень подавленном состоянии. Ему позволили позвонить жене и сказать пару слов о том, что он жив и попросил обязательно дождаться его.

При этом он сказал, что звонить ему не разрешают, только один раз позволили.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики показали взятого в плен разведчика ВСУ.

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