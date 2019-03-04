​100 дней в плену: в сети показали сильное видео об украинских узниках Путина

В сети появилось трогательное видео в поддержку украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, которые находятся в плену уже 100 дней.

Соответствующее видео обнародовала на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Сегодня 100 дней, как украинские моряки находятся в российском плену. Украина, вместе со всеми цивилизованными странами мира, призывает РФ к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности норм Женевской Конвенции 1949 года. Наши ребята являются военнопленными и РФ их нужно освободить!", - написала Денисова.

Родственники украинских военнопленных собственноручно сняли видео в поддержку наших ребят.

""Свободу украинским морякам!" Это важные слова! Их должны слышать и повторять все, кому не безразлична судьба 24-х военнопленных, которых уже три месяца удерживают в РФ. Я подчеркивала и буду отмечать и в дальнейшем, что мы не отступим, пока наши герои не вернутся домой!", - подчеркнула она.

Как сообщал "Апостроф", голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов написал письмо украинским морякам, которые находятся в российском плену.