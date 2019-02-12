РУС. | УКР.

среда, 13 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

22:50
Гриценко позвали на заседание ВСК по коррупции в армии: опубликован документ
22:26
Цинизм и нахальство: журналистка жестко высказалась о походах адвоката Зайцевой по ТВ
21:56
Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео
21:32
В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности
21:25
Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
21:25
Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры
21:13
Аякс - Реал: стартовые составы
21:07
МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева
21:00
Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: стартовые составы
20:35
Убийца древнего Крыма: в сети назвали причину разрушения известного памятника
20:04
В Иране террористы атаковали автобус: десятки погибших, фото и видео
19:40
Нужно менять всю систему: Тимошенко рассказала о новой конституции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В России цинично высказались о сбитом Boeing MH17

вторник, 12 февраля 2019, 12:12

РФ не собирается брать на себя ответственность за катастрофу малайзийского авиалайнера рейса МН17, сбитого в Донецкой области в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в Facebook.

"В настоящее время началась подготовка к трехсторонним консультациям. Однако в центре внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом, и которые имеют принципиальное значение для установления истинных причин", - говорится в сообщении.

Россияне жалуются, что следователи якобы игнорируют предоставленные Россией "данные" и не отвечают на вопрос о причинах незакрытия воздушного пространства Украины.

8 февраля пресс-служба МИД Нидерландов заявила, что ожидает вскоре встречи с представителями России за столом переговоров по вопросу МН17, а речь пойдет о правовых последствиях события.

Как сообщал "Апостроф", озвученная Российской Федерацией информация об украинском происхождении ракеты "Бук", которая сбила самолет рейса МН17 над Донбассом, - это "акт отчаяния" накануне заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия

Ускорит ли Brexit распад Великобри­­тании: линия разлома уже четко вырисовалась

Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия

Украине нужно готовиться к новой военной атаке: Россия хочет территории вдоль Азовского моря - экс-заместитель генсека НАТО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: