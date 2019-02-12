​В России цинично высказались о сбитом Boeing MH17

РФ не собирается брать на себя ответственность за катастрофу малайзийского авиалайнера рейса МН17, сбитого в Донецкой области в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в Facebook.

"В настоящее время началась подготовка к трехсторонним консультациям. Однако в центре внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом, и которые имеют принципиальное значение для установления истинных причин", - говорится в сообщении.

Россияне жалуются, что следователи якобы игнорируют предоставленные Россией "данные" и не отвечают на вопрос о причинах незакрытия воздушного пространства Украины.

8 февраля пресс-служба МИД Нидерландов заявила, что ожидает вскоре встречи с представителями России за столом переговоров по вопросу МН17, а речь пойдет о правовых последствиях события.

Как сообщал "Апостроф", озвученная Российской Федерацией информация об украинском происхождении ракеты "Бук", которая сбила самолет рейса МН17 над Донбассом, - это "акт отчаяния" накануне заседания Генеральной ассамблеи ООН.