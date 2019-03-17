​Средневековые выборы в Украине: появились яркие фотожабы со знаменитыми украинцами

В сети появилась серия забавных фотожаб про выборы в Украине в средневековом стиле.

Коллажи опубликованы на странице "История Украины в схемах и мемах" в Facebook.

"100 yearschallenge часть 3" и "если бы они баллотировались - часть 4", - подписаны картинки.

На фото можно увидеть Симеона Петлюру, Михаила Грушевского, Евгена Петрушевича, Степана Бандеру, Тараса Шевченка и других.

Также на фотожабах изображены первобытные люди.

На одном из фото изображен Иван Франко с вилами в руках и лозунгом: "Что я здесь делаю? Почему партия Ляшко называется так же?".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото игрушечных топ-политиков и простых украинцев. В частности, среди игрушек есть игрушка под названием Кондитер Петро, который зарабатывает на кондитерской фабрике 3200 гривен.