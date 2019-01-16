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Кондитер Петро и невротик Юрий: в сети появились фото игрушечных топ-политиков и простых украинцев

среда, 16 января 2019, 09:27
Фото: Теплые игрушки

Украинцев рассмешила серия игрушечных топ-политиков.

Соответствующие фото опубликованы на странице Теплые игрушки в Facebook.

"Собственно, новая тематическая коллекция Теплых игрушек пытается устранить пропасть между властью и народом. Представим себе, если кандидаты в президенты реально были бы народными кандидатами. Все "оборванцы" созданы в равных условиях без языка и зубов, чтобы случайно не могли обещания обещать, - говорится в подписи к кадрам.

К каждой игрушке имеется оригинальная подпись. Среди игрушек есть игрушка под названием Кондитер Петро, который зарабатывает на кондитерской фабрике 3200 гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото новогодней елки в Крыму.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: фото, игрушки

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