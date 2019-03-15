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Средневековые выборы в Украине: появились яркие фотожабы со знаменитыми личностями

пятница, 15 марта 2019, 05:39

Украинцев рассмешила серия фотожаб на выборы в Украине в средневековом стиле.

Соответствующие фото опубликованы на странице Дурдом на призьбі в Facebook.

"Средневековой политики вам в ленту", - говорится в подписи к снимкам.

На фото можно увидеть Княгиню Ольгу. Утверждается, что "сильная женщина – сильная страна". При этом, на фото имеется предупреждение, что с огнем лучше не шутить. Кроме того, на одном из снимков можно также увидеть Ярослава Мудрого, который уверен, что его "дети уже в Европе".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото игрушечных топ-политиков и простых украинцев. В частности, среди игрушек есть игрушка под названием Кондитер Петро, который зарабатывает на кондитерской фабрике 3200 гривен.

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