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С кашей во рту: сети шокировало видео безграмотного спича Зеленского перед бизнесменами

среда, 20 марта 2019, 07:57

Кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского раскритиковали за его спич на встрече с представителями бизнеса.

Импровизированную стенограмму заявлений актера опубликовала в Facebook блогер Виктория Максименко.

По ее словам, она решила разобрать выступление Зеленского "просто, чтобы уловить хоть какую-то мысль", так как бизнесмен Соколовский (основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский - "Апостроф") в своем вступлении к этому видео написал, что: "разговор получился предельно плотным и информативным".

"Оно вещало презрев нах*й все падежи и знаки препинания, сцуко, с кашей во рту, бэкая, мэкая, периодически причмокивая и непонятно жестикулируя. На Данилюка (экс-министр финансов Украины Александр Данилюк - "Апостроф") было жалко смотреть, во взгляде Айвараса (экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус - "Апостроф") читался неописуемый ужас. Он вообще так и закляк с этим выражением лица", - описала блогер увиденное.

В то же время, один из участников встречи, бизнесмен Александр Соколовский заявил, что по многим вопросам Зеленский, "конечно, плавает", и "кто будет помогать ему разбираться, пока не понятно".

"Выступление было похоже на экспромт, что в принципе, дает представление о глубине понимания затрагиваемых вопросов. Оно, конечно, на уровне бизнесмена со своим жизненным опытом, и очень отличается от выступлений матерых политиков", - написал он в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее команда Зеленского попала в громкий скандал с обещаниями рекордных зарплат учителям в Украине.

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