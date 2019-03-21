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​Чего ждать от Путина после выборов в Украине: на Западе назвали три странных пункта

четверг, 21 марта 2019, 14:24

После завершения президентских выборов в Украине, независимо от их результатов, Россия должна будет отпустить украинских моряков и вернуть оккупированный Крым.

Такое мнение "Апострофу" выразил американский генерал-лейтенант, экс-командир Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

"Не знаю, стоит ли ожидать каких-то конкретных действий после выборов. Надеюсь, независимо от результатов двух туров произойдут три вещи. Во-первых, Россия проявит уважение к свободе украинских избирателей. Во-вторых, немедленно освободит 24 украинских моряков, которые находятся в тюрьме в Москве, и вернет три незаконно захваченных корабля. И в-третьих, Россия, как призывает остальной мир, вернет Украине Крым", - отметил эксперт.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Россия попытается сорвать выборы в Украине: на что нацелился Путин.

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