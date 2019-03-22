Коломойский откровенно признал, против кого играет на выборах в Украине

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что хочет поражения Петра Порошенко на выборах президента, и симпатизирует его основным конкурентам – Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко.

Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ВВС Джоном Фишером несколько недель назад в Израиле, передает "ВВС News Украина".

"Я не хочу, чтобы он (Порошенко – "Апостроф") получил еще один срок. Я считаю, что первый срок – это 5 лет разочарований из-за его правления", – заявил бизнесмен.

По его словам Порошенко несет ответственность за все проблемы страны – "войну, разруху, падение ВВП, эмиграцию из Украины и уменьшение количества населения".

Отмечается, что Коломойский пытался однозначно не выражать поддержку ни одному их кандидатов, но наиболее теплые отзывы были в отношении Зеленского и Тимошенко.

"Я считаю, хоть она (Тимошенко – ред.) и не принадлежит к молодому поколению политиков, но это человек, который, как говорят, прошел и Крым, и Рим, взлеты и падения... Она однозначно будет лучше, но нужно давать дорогу молодым", – заявил Коломойский на вопрос, будет ли Тимошенко хорошим президентом.

В свою очередь Зеленского он считает символом смены поколений: "Как заканчивается зима и приходит весна. Хочется жить в стране, которой руководят молодые и симпатичные люди".

При этом Коломойский отрицает, что финансирует обоих конкурентов Порошенко.

"Финансовую поддержку можете сразу отбрасывать. Даже если бы я хотел финансово поддержать, то не смог бы, потому что ограничен из-за заморозки активов Высоким судом Лондона", - сказал бизнесмен.

Олигарх также опроверг, что Зеленский – его креатура.

"У нас с Зеленским есть контрактные отношения: между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн-студией. Я считаю, что телевизионная группа "1+1" очень заинтересована в контракте с "Кварталом" Зеленского, где он фронтмен. Это – все наши отношения. У нас нет совместного бизнеса", – сказал Коломойский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не зависит от Коломойского.