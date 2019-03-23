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Скандал со списком "неприкосновенных: источники раскрыли детали встречи Луценко с послом США

суббота, 23 марта 2019, 11:39

Посол США Мари Йованович и генпрокурор Юрий Луценко на самом деле обсуждали список "неприкосновенных", однако это выглядело не так, как утверждает глава ГПУ.

Об этом сказано в материале "Апострофа".

Два собеседника "Апострофа", осведомленные с происходящим, независимо друг от друга подтвердили факт разговора Луценко и Йованович о списке "неприкосновенных". Только, по их словам, это выглядело немного иначе.

"Еще в 2016 году, после назначения, Йованович встретилась с Луценко поговорить о том, что ГПУ очень сосредоточилась на борьбе с антикоррупционерами, а все остальные вопросы отошли на второй план. Луценко выслушал ее, достал листочек, записал туда Шабунина, Залищук, Лещенко. А потом спросил: "Кого еще записать?" И предложил ей подписаться под этим списком", - пояснили собеседники.

Посол объяснила, что ее интересуют приоритеты в работе ГПУ, но диалог не удался. Тогда эта история не вышла в публичную плоскость. Но идеально вписалась в тот период, когда Украину в лице посла Йованович и директора НАБУ Артема Сытника заподозрили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

"На кейсе Йованович американцы начали бойню. Если до этого говорили, что Россия вмешивалась в выборы в пользу Трампа, то теперь заговорили, что вмешивалась и Украина, но в пользу Клинтон. И все происходит быстро: якобы по этому делу допрашивали Холодницкого (руководителя САП, - "Апостроф"), у Розенблата (дело которого вело НАБУ, - "Апостроф") появилась запись якобы голоса Сытника, который рассказывает о помощи Клинтон. У американцев уже есть доступ к этим делам, и они проводят допросы в Украине", - рассказал собеседник "Апострофа" в политических кругах.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Что стоит за интригами Луценко против США: тайный разговор и куда делись миллионы.

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