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Даже не пахнет: в Украине рассказали, когда возможен возврат Крыма

среда, 27 марта 2019, 21:59

В ближайшие годы возвращения аннексированного Россией Крыма в состав Украины ждать не приходится.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"О нескольких годах, тем более о нескольких месяцах – речь не идет. Этим даже не пахнет. Я давно уже говорил, что Крым вернется в следующем 1954 году (в 1954 году произошла передача полуострова Украине, – "Апостроф"), то есть когда Россия сама его отдаст", - уверен он.

По его словам, военный вариант возвращения Крыма рассматривать категорически не стоит, поскольку это приведет к катастрофическим последствиям.

"С той группировкой, которая сейчас находится в Крыму, ни Украина, ни НАТО не будут воевать, потому что там уже размещено ядерное оружие. Воевать с этой группировкой – это значит начало ядерной войны. Никто этого делать не будет. Надо было изначально не отдавать Крым", - добавил эксперт.

Подробнее о том, когда Украина сможет вернуть Крым, читайте в материале "Апострофа": НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной.

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Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

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