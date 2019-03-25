У Зеленского назвали условие для дебатов

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского готова к дебатами, если увидит запрос украинского избирателя.

Об этом сообщил "Апострофу" политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков.

"Мы готовы ко всему, если украинскому избирателю важно слышать слова, а не дела, то, наверное, да. Но я бы хотел напомнить, что в 2014 году Петр Порошенко не вышел на дебаты с Юлией Тимошенко. Тогда его команда не сильно об этом переживала и рассказывала о демократии", - рассказал он.

Также по словам политтехнолога, Зеленский показал, что он достаточно неплохо общается с журналистами, с международными журналистами, с европейскими бизнес-ассоциациями.

"Поэтому само мероприятие (дебаты - ред.) не является проблемой, является проблемой ограниченность в ресурсах. Я думаю, она будет сохраняться и после первого тура, поэтому мы сначала пройдем испытание 31 числом, а потом вернемся к этому вопросу", - отметил Разумков.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Дебаты перед выборами: кто рвется на разговор с Зеленским и что "грозит" за отказ".