РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 марта

17:22
СМИ узнали об отстранении главы детективов НАБУ из-за скандала вокруг Минобороны
17:20
Зеленский и Тимошенко остаются лидерами президентского рейтинга - опрос трех центров
17:19
Национальный план сокращения выбросов в атмосферу: депутат рассказал об отсутствии финансов
17:10
"Динамо" не сумело обыграть скромный украинский клуб
17:09
​Еще одна страна может согласиться на строительство путинского газопровода
16:58
В Хмельницкой области педофил зверски изнасиловал ребенка
16:55
Тимошенко разработала план развития молодежной политики в Украине
16:52
Зеленский в последний момент отказался прийти на прямой эфир телеканала ICTV, – ведущая
16:33
Самый дорогой футболист планеты рассказал о планах на будущее
16:30
Ольга Сумская покорила неувядающей красотой в модном кафтане за 65 тысяч гривен
16:29
В Киеве подростки избили школьника, чтобы покрасоваться перед подругами
16:18
Подозреваемый в хищениях глава "Укрспецэкспорта" бежал в Россию - ГПУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского назвали условие для дебатов

понедельник, 25 марта 2019, 16:05

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского готова к дебатами, если увидит запрос украинского избирателя.

Об этом сообщил "Апострофу" политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков.

"Мы готовы ко всему, если украинскому избирателю важно слышать слова, а не дела, то, наверное, да. Но я бы хотел напомнить, что в 2014 году Петр Порошенко не вышел на дебаты с Юлией Тимошенко. Тогда его команда не сильно об этом переживала и рассказывала о демократии", - рассказал он.

Также по словам политтехнолога, Зеленский показал, что он достаточно неплохо общается с журналистами, с международными журналистами, с европейскими бизнес-ассоциациями.

"Поэтому само мероприятие (дебаты - ред.) не является проблемой, является проблемой ограниченность в ресурсах. Я думаю, она будет сохраняться и после первого тура, поэтому мы сначала пройдем испытание 31 числом, а потом вернемся к этому вопросу", - отметил Разумков.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Дебаты перед выборами: кто рвется на разговор с Зеленским и что "грозит" за отказ".

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Движение к европейским ценностям: обращение к кандидатам в президенты

Бутерброды в Instagram и штурм YouTube: как кандидаты в президенты завоевывают молодежь

"Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков

У ребят из "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: