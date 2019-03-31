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Лукашенко выдал перл о человеческих копытах: видео и реакция соцсетей

воскресенье, 31 марта 2019, 16:30

В сети опубликовали видео выступления президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который рассказал о копытах.

Запись разместил в YouTube пользователь сети Денис Тихоненко.

Александр Лукашенко говорил о гражданах страны разного достатка, которые имеют возможность посещать салон или простую парикмахерскую. Также он подчеркнул, что состоятельные люди могут позволить себе более дорогие услуги.

"Состоятельный человек он будет в салон ходить, но все ли наши граждане могут в салоне подстричься и копыта почистить? Не все", - высказался глава государства.

В сети на высказывание президента пользователи отреагировали с иронией и прокомментировали его слова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Министерство иностранных дел Беларуси публично унизило посла России Михаила Бабича.

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