Лукашенко принял радикальные решения из-за обосраных коров: полное видео скандала

Президент Беларуси Александр Лукашенко, после получившего известность визита в коровники Могилевской области, уволил министра сельского хозяйства и заместителя премьер-министра.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, соответствующие указы были подписаны 27 марта. В частности, Михаил Русый был освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси. Владимир Доманевский был освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета. Леонид Заяц также был освобожден от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Отметим, Михаил Русый в 1994-м был назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Руководил Минприроды он до 2001 года, затем на два года возглавил Минсельхозпрод. Поводом для отставки с поста министра сельского хозяйства в 2003 году стал крупный скандал с "приписками": выяснилось, что аграриям не выплатили зарплату и не рассчитались с ними за сданные продукты. Позже работал дипломатом, депутатом. В 2010 году из парламента Русого отозвали – назад в правительство. Он возглавил Министерство сельского хозяйства. Спустя два года пошел на повышение – стал вице-премьером.

Также было опубликовано полное видео визита Лукашенко в скандальные коровники.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Министерство иностранных дел Беларуси публично унизило посла России Михаила Бабича.