Появилась реакция Зеленского на победу в первом туре выборов: эксклюзивные фото

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского ровно в 20:00 огласили результаты первых экзит-полов.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Согласно соцопросам, Зеленский уверенно занял первое место с отрывом в более, чем 10% от действующего президента Петра Порошенко.

Команда Зеленского встретила цифры экзит-полов с радостными криками и аплодисментами. Пробравшись на сцену через толпу из десятков журналистов, слово взял Зеленский

"Я очень благодарен каждому из вас. Это только первый шаг к большой победе. Я благодарен каждому журналисту… с разных каналов, не важно, какие они прямые или кривые. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня не по приколу. Как вы видите, экзит-полов много, победитель один", - отметил кандидат.

После короткой речи Зеленский удалился, сославшись на занятость.

Обновлено. Позже Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам.

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