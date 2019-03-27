Голосуй не по приколу: в соцсетях набирает обороты флешмоб, запущенный Вакарчуком

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук запустил в социальных сетях флешмоб "Голосую не по приколу", призывающий ответственно отнестись к выборам президента 31 марта.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

По словам Вакарчука, отказавшись от баллотирования на пост президента, он не отказался от собственной ответственности за судьбу страны.

"Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее - это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство - не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое. Свобода - не авантюра, она требует ответственности, а не саркастической равнодушия. Изменения - не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа - это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайп. Выборы Президента Украины для меня не "прикол". Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу", – пишет Вакарчук.

К флешмобу уже присоединились и другие известные украинцы, в частности, писатель Сергей Жадан и вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Позже появилась и реакция на флешмоб от комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского.





Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов был поддержать музыканта, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука в случае его выдвижения кандидатом на выборы.