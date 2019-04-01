Украинского топ-чиновника уличили в незаконной агитации на выборах

Совместная миссия иностранных наблюдателей обеспокоена прямым участием генерального прокурора Украины Юрия Луценко в поддержке нынешнего президента Петра Порошенко в избирательной кампании.

Об этом говорится в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента, передает "Интерфакс-Украина".

"По словам собеседников БДИПЧ ОБСЕ и сообщениям СМИ, он (Луценко - ред.) появился на форуме по выдвижению нынешнего президента и сделал ряд заявлений, в частности на своей личной странице в Facebook, которые поставили под сомнение независимость его ведомства", - говорится в предыдущем докладе миссии.

Кроме того, наблюдатели отметили, что несколько кандидатов являются предметами уголовного расследования, которое продолжается, а три расследование было начато после того, как они объявили о своем участии в выборах.

В миссии отметили, что заседание Совета регионального развития, созданной Порошенко в 2015 году, были использованы как платформы для кампании нынешнего президента в различных областях Украины, и Порошенко осуществил большое количество официальных рабочих визитов за время избирательной кампании, часто используя их для ее проведения.

Как сообщал "Апостроф", рейтинг действующего президента Петра Порошенко, который в течение дня 1 апреля держался на уровне 16%, опустился до отметки 15,97%.