​Зеленского и Порошенко позвали на дебаты: названа дата

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Закон Украины "О выборах Президента Украины" в статье 62 определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов. В частности, согласно закону такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут и транслируются в эфире национальных Общественных теле- и радиоканала. Предвыборные теледебаты также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что кандидаты участвуют в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату.

Как сообщал "Апостроф", в Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.