РУС. | УКР.

понедельник, 1 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

1 апреля

17:59
​Зеленского и Порошенко позвали на дебаты: названа дата
17:58
​Почти половина доходов - на еду: стало известно, на что украинцы тратят больше всего денег
17:46
​В ближайшую неделю гривна упадет: назван будущий курс к доллару
17:44
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 89% - Зеленский побеждает (обновляется)
17:39
В Чехии десятки людей пострадали в жестком ДТП: первые фото
17:31
Усик устроил дуэль взглядов с самым сильным человеком мира: опубликованы фото
17:26
В Европе отправили под суд наемника с Донбасса: подробности
17:11
Застрял в текстурах: в Киеве с авто посреди дороги произошло опасное ЧП, фото и видео
17:00
Гороскоп на завтра: Весам придется все делать самим, а Козерогов будут поджидать соблазны
16:58
​У Зеленского оценили шансы Тимошенко на кресло премьера
16:46
В Европе вынесли вердикт выборам в Украине
16:45
Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на чемпионский бой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Зеленского и Порошенко позвали на дебаты: названа дата

понедельник, 01 апреля 2019, 17:59

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Закон Украины "О выборах Президента Украины" в статье 62 определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов. В частности, согласно закону такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут и транслируются в эфире национальных Общественных теле- и радиоканала. Предвыборные теледебаты также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что кандидаты участвуют в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату.

Как сообщал "Апостроф", в Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина не сможет разорвать отношения с Россией 50-60 лет - Алексей Арестович

Ложь на выборах президента: как фейки помогают победить

Посадить Гонтареву: тема развала банковской системы станет ключевой во втором туре

Борьба за голоса в регионах: кто и как кует победу на выборах президента

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: