​Рейтинг Порошенко пробил психологическую отметку: свежие данные ЦИК

Рейтинг действующего президента Петра Порошенко, который на протяжении дня 1 апреля держался на уровне 16%, опустился к отметке 15,97%.

Соответствующие результаты опубликовал ЦИК.

Согласно данным Центризбиркома обработано 91,14% бюллетеней.

1. Владимир Зеленский - 30,25%,

2. Петр Порошенко - 15,97%,

3. Юлия Тимошенко - 13,37%.

Так, Зеленский и Порошенко по прежнему выходят во второй тур.

Как сообщал "Апостроф", в Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.