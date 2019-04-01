​Рейтинг Порошенко пробил психологическую отметку: свежие данные ЦИК

Рейтинг действующего президента Петра Порошенко, который на протяжении дня 1 апреля держался на уровне 16%, опустился к отметке 15,97%.
Соответствующие результаты опубликовал ЦИК.
Согласно данным Центризбиркома обработано 91,14% бюллетеней.
1. Владимир Зеленский - 30,25%,
2. Петр Порошенко - 15,97%,
3. Юлия Тимошенко - 13,37%.
Так, Зеленский и Порошенко по прежнему выходят во второй тур.
Как сообщал "Апостроф", в Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.