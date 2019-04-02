​Кто такая Елена Зеленская: что известно о возможной первой леди Украины

Жена возможного нового президента Украины Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке 2019, Елена была против того, чтоб муж участвовал в выборах.

Об этом пишет "Країна 24".

Елена Зеленская (Кияшко) родом из Кривого Рога. С Владимиром она училась в одной школе, но отношения завязались только в студенчестве, причем молодые люди обучались в разных вузах.

Елена окончила строительный факультет Криворожского технического университета, но по специальности не работала. Она пишет тексты для студии супруга "Квартал 95".

Поженились Владимир и Елена в 2003 году. До этого восемь лет они жили в гражданском браке. Сейчас пара воспитывает двоих детей: сына и дочь.

В декларации Владимира Зеленского за 2017 год указано, что в полной собственности жены - квартира и парковочное место в крымской Ливадии, а также квартира в 284 кв.м в Киеве. Елена Зеленская также задекларировала несколько часов, драгоценные украшения и автомобиль Mercedes-Benz.

"Я была агрессивно настроена против начала этого проекта, потому что это очень тяжелый проект. Даже это не проект, а направление в жизни. Я успела уже привыкнуть к этой мысли, и когда мне сказали, что, наверное, мы попробуем, я уже была готова к тому, что придется немного поменять свою жизнь", - заявила Елена.

Как сообщал "Апостроф", в Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.