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Зеленский или Порошенко: букмекеры назвали фаворита второго тура выборов президента
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Зеленский или Порошенко: букмекеры назвали фаворита второго тура выборов президента

вторник, 02 апреля 2019, 11:40

Авторитетные букмекерские конторы в Украине считают Владимира Зеленского однозначным фаворитом на победу во втором туре президентских выборов.

Такие выводы можно сделать исходя из котировок на сайтах bwin, FavoritSport и PariMatch.

Так, победу Зеленского букмекеры оценивают коэффициентом 1,2 – 1,5 (высокие шансы, поскольку коэффициент 1 – это стопроцентная победа). На победу на втором туре действующего президента Петра Порошенко предлагается ставить с коэффициентом 2,4 – 4,0 (средние шансы).

В целом, это не может говорить о тенденции при голосовании, ведь перед первым туром выборов долгое время у букмекеров фаворитом считался Порошенко, на него ставили со средним коэффициентом в 2,0. В то же время шансы Зеленского оценивались в 2,7-3,0.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 2 апреля Центризбирком представил результаты подсчета 98% голосов избирателей по итогам первого тура президентских выборов. Лидерство удерживает Зеленский, у него больше 30% голосов. На втором месте президент Порошенко, с 15,9% голосов избирателей, а замыкает тройку лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 13,3%.

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