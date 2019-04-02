​Озвучен неожиданный итог выборов президента Украины

Украинцы устали от войны и проголосуют за того из кандидатов, кто сможет гарантировать движение в направлении к миру.

Об этом "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МПЦД) Игорь Петренко.

"Если посмотреть социологию, то у нас уже более 50% населения готовы предоставить автономию оккупированным территориям (ДНР и ЛНР) с тем, чтобы прекратить вооруженный конфликт. Это уже показатель, что не только те, которые проголосовали за Бойко, готовы идти на определенные договоренности, но и часть людей, которые поддерживали других кандидатов. Есть определенный запрос в обществе, с чем очевидно нужно считаться", - подчеркнул эксперт.

По его словам, украинцы устали от войны и от "подвешенного" состояния: нестабильности, неясности будущего.

"Безусловно, следует говорить об определенных красных линиях: вопросы суверенитета, территориальной целостности и так далее. Но очевидно, что есть усталость от конфликта, так как отсутствует его разрешение: у нас до сих пор нет Дорожной карты, Минские договоренности многие критикуют, хотя президент действует в их лоне.

Но у нас пока нет четкого плана действий, через 2-3 года мы выйдем на определенный этап улучшения или разрешения конфликта - этого нет, а есть разочарование", - подытожил Петренко.

Детально читайте в материале "Апострофа": Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского.