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По визиту Бойко и Медведчука в Россию открыли новые уголовные дела

вторник, 02 апреля 2019, 18:29

Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву (Россия) возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Производство против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением. Это касается предоставления разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации.

Расследование ведет Территориальное управление ГБР в Киеве.

"Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил запрос "Народного фронта" о том, почему Бойко в нарушение закона и санкционного режима совершил прямой перелет Киев-Москва.

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