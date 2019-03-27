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У Медведчука и Бойко возникла проблема из-за полета в Россию: заявление главы ГПУ

среда, 27 марта 2019, 12:58

В отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука откроют дело за прямой перелет в Россию 22 марта.

Об этом на заседании правительства заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил запрос "Народного фронта" о том, почему Бойко в нарушение закона и санкционного режима совершил прямой перелет Киев-Москва.

"Я просил бы пограничников, Госавиаслужбу и "Украэрорух" проверить, где было нарушение. Если есть запрет, почему это произошло таким способом", - отметил Гройсман.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что по факту незаконного пересечения границы Юрием Бойко откроют производство.

Напомним, подробнее о визите украинских политиков в Россию читайте в материале "Апострофа": Зачем Бойко ездил в Москву: два главных вопроса.

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