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Тимошенко после выборов может стать самым сильным игроком: названы условия

вторник, 02 апреля 2019, 23:56

На фоне Владимира Зеленского, который, вероятно, займет пост главы государства, Юлия Тимошенко станет самым сильным игроком.

Об этом "Апострофу" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

Он объяснил свое мнение, высказав предположение о будущем, если президентом Украины станет Зеленский.

"Далее начинается работа нового президента, на которого возложены большие надежды. Скорее всего, это будет Зеленский, который начнет делать ошибки, который начнет разочаровывать. Зеленский будет вынужден строить свою новую партию, которой у него нет, а есть только бренд с высоким рейтингом от Зеленского, а его рейтинг будет падать естественным образом, поскольку так всегда бывает после избрания президента. Все будет зависеть от его действий: возможно, он будет действовать эффективно, а, возможно, неэффективно. И на этом фоне самым сильным игроком будет Тимошенко, поскольку после проигрыша политическая судьба Порошенко – очень туманная", - рассказал Гайдай.

Также он добавил, что часть власти переберется в парламент, и высока вероятность, что вновь избранный парламент будет активно обсуждать тему переформатирования власти, изменения Конституции и лишения президента части его полномочий, так как Зеленский может не справиться с обязанностями президента.

"Можно сказать, что Юлия Владимировна начала борьбу за премьерство. Если президент покажет слабую эффективность, она разовьет деятельность оппозиционную, критикующую и будет на себя брать полномочия", - заявил политтехнолог.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Ад закончился: что будет делать Тимошенко после выборов".

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