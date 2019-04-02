Тимошенко сделала скандальное заявление о результатах первого тура выборов

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко, который вышел во второй тур президентской кампании-2019, в фальсификациях.

Об этом говорится на сайте партии.

"Могу твердо сказать: президентом Украины Петром Порошенко - именно что касается его результатов - выборы были сфальсифицированы и искажены, и во второй тур президентских выборов он прорвался нечестным путем", - сказала Тимошенко.

Политик одновременно заявила, что не будет оспаривать результаты в украинских судах из-за их ангажированности.

"Мы не пойдем в суд. Причина проста: судебная система сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы Порошенко, и не вынесет реальных правосудных решений по фактам фальсификации, а мы - просто потеряем время, и будем надеяться на то, на что возлагать абсолютно не имеет смысла", - отметила Тимошенко.

Она также заявила, что не будет поднимать людей на акции протеста для защиты результатов выборов, чтобы не повлиять на ситуацию со стабильностью в стране.

"Мы себе отдаем отчет в том, что любое поднятие людей на акции может стать плацдармом для страны-агрессора Российской Федерации. Расшатывать стабильность Украины, выводить на внутренние противостояния - я этого никогда не позволю. Я уважаю голосования и выбор людей. Мы защищали и будем защищать этот выбор", - отметила лидер "Батькивщины".

Как сообщал "Апостроф", в Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.