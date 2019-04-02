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В Британии будут просить Евросоюз об отсрочке Brexit

вторник, 02 апреля 2019, 23:28

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет просить представителей Европейского Союза отсрочить Brexit.

Об этом сообщает BBC.

"Тереза Мэй будет просить ЕС о продлении срока для осуществления Brexit, чтобы "сдвинуть лед" в парламенте", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметила, что она хочет встретиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, чтобы согласовать план будущих отношений с ЕС.

Но также она настаивает на том, что согласованное ею с представителями ЕС соглашение, которое вновь отвергли парламентарии на прошлой неделе, остается на повестке дня.

"Тереза Мэй сказала, что хочет, чтобы расширение срока Brexit было как можно короче - до 22 мая, чтобы Великобритании не пришлось участвовать в европейских выборах", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в марше за проведение второго референдума по Brexit, который прошел в Лондоне 23 марта, приняли участие около миллиона человек.

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