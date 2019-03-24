​Миллион британцев вышли на улицы из-за Brexit: впечатляющие фото и видео

В марше за проведение второго референдума по Brexit, который прошел в Лондоне 23 марта, приняли участие около миллиона человек.

Об этом в Twitter сообщила общественная кампания Peopleʼs Vote, которая организовала акцию.

Издание BBC News отметило, что независимых данных о количестве участников марша нет, но речь идет о сотнях тысяч человек.

Если оценка кампании Peopleʼs Vote верна, то это вторая по массовости демонстрация в Великобритании с 2003 года. Тогда в Лондоне прошла акция против войны в Ираке. По оценке организаторов, на улицы вышли почти два миллиона человек; полиция оценила количество участников в 750 тысяч.

Известно, что в октябре 2018 года лондонский марш сторонников повторного референдума по Brexit, также организованный кампанией Peopleʼs Vote, собрал 700 тысяч человек.

Как сообщал "Апостроф", Евросоюз готов к любому развитию событий вокруг выхода Великобритании из ЕС, включая и вариант отзыва британским правительством заявки на Brexit.