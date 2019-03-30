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В Великобритании продолжается эпопея с Brexit: видео протестов из-за нового решения парламента

суббота, 30 марта 2019, 10:31

В пятницу, 29 марта, Палата общин британского парламента в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В отличие от двух предыдущих голосований, в пятницу депутаты пытались утвердить лишь соглашение о Brexit, которое охватывает вопросы, в частности, прав граждан и спорного ирландского "бэкстопа". Политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не была поставлена на голосование. Как уточняется, это было сделано, чтобы не нарушать постановление 415-летней давности, в соответствии с которым законопроект не может быть внесен на повторное голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.

Отмечается, что голосование имело решающее значение для дальнейших планов Великобритании отложить Brexit до 22 мая. Лидеры ЕС ранее согласились продлить процесс Brexit, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе. Перед принятием решения премьер Тереза Мэй, обращаясь к парламентариям, заявила, что речь идет о последнем шансе гарантировать урегулированный Brexit. Согласно решению последнего саммита ЕС, если соглашение не будет утверждено, задержка Brexit будет короче - до 12 апреля, и тогда Британия должна будет обнародовать свои следующие шаги и выйти без соглашения.

После принятия решения в Лондоне, возле парламента прошли массовые протесты сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза.

Участники демонстрации, протестовавшие против отсрочки выхода страны из Евросоюза, размахивали британскими флагами, пели и кричали "Brexit сейчас!".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в марше за проведение второго референдума по Brexit, который прошел в Лондоне 23 марта, приняли участие около миллиона человек.

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