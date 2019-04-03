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У Зеленского озвучили Порошенко дерзкий ультиматум

среда, 03 апреля 2019, 11:58

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского выдвинула ультиматум президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает команда Зеленского на странице в Facebook.

"Мы внимательно ознакомились с заявлением Президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него", - написали в сети.

Также от действующего президента Украины потребовали выполнения задач через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов:

  • обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;
  • перезапустить работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;
  • обеспечить принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;
  • выдать акты о назначении судей и обеспечить принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего Антикоррупционного суда;
  • отозвать свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручить коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;
  • лишить Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратить их давление на субъектов предпринимательской деятельности - реализовать предусмотренные законом полномочия и освободить Сергея Семочко с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины;
  • ликвидировать схему "Роттердам плюс" и начать внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;
  • опубликовать перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Как сообщал "Апостроф", чтобы Петру Порошенко снова занять пост главы государства, ему необходимо переубедить около 40% избирателей.

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Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

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