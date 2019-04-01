Первый тур выборов президента Украины: онлайн трансляция, ЦИК на финишной прямой

В воскресенье, 31 марта, в Украине состоялся первый тур очередных выборов президента.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию - читайте главные и актуальные новости, комментарии, мнения экспертов, фото и видео из участков для голосования.

Согласно данным экзит-полов, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Однако официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство (50% + 1 голос), тогда будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля. Результаты второго тура, если он понадобится, будут опубликованы до 4 мая.

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3 апреля



07:20. ЦИК застряла на финальной стадии подсчета бюллетеней. Обработано 99,88%: Зеленский - 30,23%, Порошенко - 15,95%, Тимошенко - 13,39%.



2 апреля



15:54.Обработать остается чуть больше, чем полпроцента. После обработки 99,44% ситуация такая: Зеленский - 30,22%, Порошенко - 15,93%, Тимошенко - 13,39%.



14:00. ЦИК почти на финише. Обработано 99,12% бюллетеней: Зеленский - 30,23%, Порошенко - 15,92%, Тимошенко - 13,39%.



13:20. Тем временем ЦИК посчитал 98,90% бюллетеней. Зеленский - 30,23%, Порошенко - 15,91, Тимошенко - 13,39%.



13:17. Немного иронии. По данным ЦИК Тимошенко победила на выборах в той самой Качановской колонии, куда ее упрятал Януковитч.



Кроме того, она признала свое поражение и побещала не устраивать революцию.



11:07. Подсчитано 98,30% бюллетеней. Зеленский - 30,24, Порошенко - 15,92, Тимошенко - 13,39%.



10:15.ЦИК завершила подсчет результатов голосования украинцев за границей: Порошенко - 38,93%, Зеленский - 26,01%. Тимошенко даже не в пятерке: ее поддержали 4,21% избирателей.



09:15. Обработаны 97,80% бюллетеней. Результаты лидеров неизменны: Зеленский - 30,26%, Порошенко - 15,92, Тимошенко - 13,38%.

08:03. Полтавская область стала первой, где посчитаны 100% электронных бюллетеней. Там одержал победу Зеленский, набравший 35,62%.



07:42. Тем временем, Тимошенко потеряла шансы на второй тур.



06:43. Обработано 97,73%. Зеленский - 30,26%, Порошенко - 15,92, Тимошенко - 13,38%.



00:03. Обработано 96,82% бюллетеней. Зеленский - 30:22, Порошенко - 15,93%, Тимошенко - 13,39%.



1 апреля



23:24. Похоже, кому-то пора на пенсию. Зеленский всухую обыграл Порошенко и Тимошенко в первом туре.

22:58. ЦИК посчитала уже 96,10%. Зеленский - 30,22%, Порошенко - 15,94%, Тимошенко - 13,39%.



22:29. Тем временем на Кремль ТВ придумали, как хитрый Порошенко смог попасть во второй тур.



22:12. У Зеленского придумали для Порошенко другого соперника на дебаты. Это будет Коломойский!

22:04. Обработано 95,34%. Зеленский - 30,23%, Порошенко - 15,93%, Тимошенко - 13,40%.



21:26. Тем временем ЦИК обработала уже 94,60%. Зеленский - 30,25%, Порошенко - 15,94%, Тимошенко - 13,39%.

21:15. В России в честь дня смеха нелепо пошутили о выборах в Украине. Им уже "все ясно".



20:47. Обработано 93,90%. Зеленский - 30,26%, Порошенко - 15,93%, Тимошенко - 13,39%.



20:25. В сети показали интересную инфографику о том, как за Зеленского и Порошенко голосовали в Киеве.



20:01. Обработано уже 92,63% бюллетеней Лидеры неизменны: Зеленский - 30,25%, Порошенко - 15,94% и Тимошенко - 13,39%.

19:40. Тем временем Европа обвинили генпрокурора Юрия Луценко в незаконной агитации. Порошенко также досталось.

18:23. ЦИК обработал уже 90,35% бюллетеней. У Зеленского - 30,26%, Порошенко пробил психологическую отметку и упал до 15,98%. Тимошенко остается третьей, у нее - 13,36% голосов.

18:14. За нарушения на выборах открыто 61 уголовное производство. Не обошлось и без хакеров из России.

17:59. Зеленского и Порошенко позвали на дебаты перед вторым туром. Названа дата.



17:48. тем временем, обработано уже 88,76% бюллетеней. За Зеленского - 30,26%; за Порошенко - 16,01%; за Тимошенко - 13,34%

17:45. Министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в Центризбиркоме заявил, что 31 марта в полицию поступило 2605 обращений о нарушениях. Открыто 61 уголовное производство."Мы имеем беспрецедентный уровень безопасности и обеспечения прав на этих выборах. Системных нарушений мы не увидели", - сказал Аваков

16:23. подсчет голосов приближается к финишу. Обработано уже 85,25% бюллетеней. За Зеленского - 30,34; за Порошенко - 16,02; за Тимошенко - 13,28

15:59. в Миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявили, что первый тур выборов президента Украины был конкурентным и честным. "Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал президент ПА ОБСЕ Илка Канерва

15:39. тем временем, уже подсчитано 83,2% бюллетеней. За Зеленского - 30,37%; за Порошенко - 16,02%; за Тимошенко - 13,27%

15:37. В команде Зеленского заявили, что в отдельных регионах есть разногласия между официальными результатами и теми, которые есть в их распоряжении. Об этом на брифинге заявил координатор "Зе!команды" Александр Корниенко, подчеркнув, что они ведут параллельный подсчет протоколов вместе с ЦИК. "Есть регионы, где разногласия 1-2%. Почему наибольшее расхождение в Винницкой области", - сказал Корниенко. В команде Зеленского будут выяснять, почему такие расхождения возникли именно в этом регионе

15:10. интересно, что Зеленский лидирует в большинстве областей и по Киеву. За Порошенко больше проголосовали только во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Винницкой и Ивано-Франковской областях, а также за рубежом.

14:50. обработано уже более 80% бюллетеней. За Зеленского - 30,40%; за Порошенко - 16,03%; за Тимошенко - 13,25%

14:44. в России ответили на заявление Зеленского о возврате Крыма. "Россия украинские территории не оккупирует, а тема Крыма закрыта", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

13:29. обработано уже 76.37% бюллетеней. За Зеленского - 30,40; за Порошенко - 16,10%; за Тимошенко - 13,22%

12:41 Корреспондентка "Прямого" Екатерина Барчик сообщает, что у Центральной избирательной комиссии собрались молодые люди спортивного телосложения:

"Действительно, начали собираться молодые люди спортивного телосложения. Примерно начали сюда приходить в 9:20. И позади меня было очень много людей. Однако, когда мы вышли с камерой сюда с ними пообщаться, они начали убегать от камеры и неохотно говорили с корреспондентами. Через некоторое время они перешли дорогу на другую сторону и там начали собираться".

Журналистка пыталась с ними пообщаться, но молодые уклонялись от ответа.

"Однако также у нас есть информация, что в одной из групп в "телеграмме", которая называется "Работа для студентов", был соответствующий месседж, что нужны люди у метро "Печерская", где мы сейчас и находимся, где находится Центральная избирательная комиссия. И что они должны прийти сюда где-то на 10 утра, и оплата - 60 гривен. Такая у нас информация".

11:46 Данные параллельного подсчета от ОПОРЫ. Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. Их показатели составляют 30,1% и 15,7% при погрешности 0,7%. Параллельный подсчет выполнили 1296 наблюдателей. Обработали 99,4% избирательных участков с 836 047 голосов.

10:55 И еще одно нападение:

10:47 В Киевской области избили главу избирательной комиссии.

10:38 Разрыв между Зеленским и Порошенко потихоньку увеличивается

По состоянию на 09:47 обработано 58,66% бюллетеней.

1. Владимир Зеленский - 30,31%,

2. Петр Порошенко - 16,47%,

3. Юлия Тимошенко - 13,08%.

08:48 Подсчитано 51,85% бюллетеней. Зеленский набрал - 30,22%, Порошенко - 16,63%, Тимошенко - 13,08%, Бойко 11,49%.

08:21 Неожиданно

08:06 А вот так на одном из участков на Закарпатье "гасили" неиспользованные бюллетени :)

Фото - соцсети

06:50 Обработано чуть более 40% бюллетеней. Зеленский и Порошенко остаются в лидерах.

02:21 Обработано уже 11% бюллетеней: Зеленский - 29,85%; Порошенко - 16,71%; Тимошенко - 13,61%

01:55 Еще несколько интересных цифр. Наши коллеги из "Радио Свобода" рассказали, как голосовали в Минске. Явка там была небольшая - всего проголосовали 749 граждан Украины. Из них за Зеленского отдали 281 голос, за Порошенко - 206, за Бойко - 58, за Вилкула - 56, Смешко - 43, Гриценко - 42, Юлию Тимошенко - 31

01:50 Интересные заявления звучат из штаба Юлии Тимошенко. Нардеп Сергей Соболев заявил, что по результатам параллельного подсчета голосов Тимошенко идет на втором месте. В штабе ЛедиЮ обработали уже 63,51% протоколов и по результатам их подсчетов Владимир Зеленский получил 28,1% голосов, Юлия Тимошенко - 16,1%, Петр Порошенко - 15,2%

01:35 Как реагировали на голосование лидеры первого тура. "Апостроф" собрал комментарии первой пятерки

01:18 Отметим, что голосование в некоторых странах Южной Америки и в США еще продолжается

01:11 Пожалуй, самый малочисленный избирательный участок был в Антарктиде на станции "Академик Вернадский". В СМИ появились результаты голосования в самой южной части планеты

31 марта



23:18 Зеленский рассказал, что скажет на первой встрече с Путиным. А также дерзко ответил Порошенко на "марионетку Коломойского".



23:02 Тем временем обнародованы окончательные результаты национального экзит-пола: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.



22:58 Украинцы делятся своими впечатлениями от предварительных результатов выборов. Главная мысль - победа Зеленского - это проявление демократии.



22:50 В "Батьквищине" объявили результаты паралельного подсчета голосов. После обработки 29% протоколов, Тимошенко таки выходит во второй тур.



21:55 В полиции сообщили об открытии 31 уголовного производства из-за нарушений на выборах. Также составлены 18 админпротоколов.

21:50 В Польше из-за большого количества желающих отдать свои голоса на выборах президента Украины, избиркомы закрылись с целой толпой избирателей. Голосование продолжается после закрытия. Закон такое разрешает.

Фото - ЕП.





21:42 Центризбирком опубликовал данные по явке на выборах по состоянию на 20:00. На выборы пришли 63,92% избирателей.



21:32 Порошенко после первых результатов внезапно обратился к сторонникам Зеленского, с просьбой услышать его.



21:00 Зеленский поблагодарил украинцев, заявив, что результата первого тура - только шаг к большой победе.



20:38. у Тимошенко обнародовали собственный экзит-пол, по результатам которого во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко

20:05. первые данные зкзит-полов. Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

20:00. избирательные участки уже закрыты. Но люди, которые в 19:55 зашли внутрь, еще могут проголосовать

19:35. через 20 минут избирательные участки в Украине будут закрыты на вход. А в 20:00 будут опубликованы результаты экзит-полов

18:47. в ЦВК много журналистов, а возле Центризбиркома уже замечены автобусы с Нацгвардией

18:42. голосование за президента состоялось даже в Антарктиде. На станции "Академик Вернадский", расположенной в 15 000 км от Киева, в голосовании приняли участие 34 гражданина Украины - 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции. В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в ЦИК. Оригиналы бюллетеней и протокола будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019 года.

18:30. Появились новые данные по нарушениям на выборах. У Зеленского говорят о тысячах жалоб от людей

17:58. В Киеве сорвали выборы на участке в Лукьяновском СИЗО. Для заключенных не было ни урн, ни бюллетеней.Выборы в СИЗО стартовали только после визита уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой.

17:40 У Зеленского рассказали, готов ли он к дебатам перед вторым туром выборов.



17:08 Кандидат в президенты Олег Ляшко попал в серьезный скандал на выборах. Ему грозит 3 года тюрьмы. Подробности.

16:50 Стало известно, какие нарушения чаще всего фиксируют на выборах в Украине.



16:39 В Минске (Беларусь) российских журналистов не пустили на избирательные участки, где проходят выборы президента Украины.

16:21. выборы президента Украины стартовали в Вашингтоне, США. Посольство Украины показало первых избирателей.

16:11. политическую активность также выявыли украинцы в Польше. По состоянию на 12:00 там проголосовали 1145 из 16 971 избирателя. Данные от посла Украины Андрея Дещицы.



15:53. свежие данные от полиции. По состоянию на 15.00 зарегистрировано 649 событий, связанных с нарушением избирательного процесса

15:33. по данным на 15:00, явка по Украине составила 45,22%. Лидирует Сичеславская область - 48,09%. Меньше всего людей пока проголосовало в Ивано-Франковской области - 31,81%

15:23. Как голосуют киевляне. Фото - Евгений Котенко / Апостроф

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15:07. Огромные очереди не только в Праге, а также в Берлине и Таллине. "Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента Украины в Эстонии", - пишет в Twitter посол Украины в Эстонии Марьяна Беца

14:59. Брифинг Зеленского начнется в 20:30

14:57. Несколько эксклюзивных фото из штаба Зеленского

14:48. В Чехии настоящий ажиотаж. Желающих проголосовать в Праге очень много. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис

14:15. У здания ЦИК заметили "титушек". Фото из соцсетей.

14:04 Народный депутат Максим Саврасов во время брифинга в штабе Петра Порошенко сообщил, что с начала голосования больших нарушений не зафиксировано, передает корреспондент "Апострофа".

"Большое количество мелких нарушений, которые касались открытия участков: на некоторые участки не пускали наших наблюдателей к работе. Все нарушения, зафиксированные на 8:00 утра, на 8:30 были решены", - сказала Саврасов.

По его словам, у БПП подготовили 30 тысяч наблюдателей и 30 тысяч членов комиссий.

13:20 А вот так голосуют на войне. Фото командира батальона ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеслава Власенко.

13:06 Порошенко пришел проголосовать с семьей.

12:45 Свежие данные от полиции о нарушениях.

12:37 По состоянию на 11 часов общая явка по стране - 16,35 %.

12:01 Первый серьезный инцидент.

11:29 А вот и Зеленский пришел.

11:27 Мнение белорусского блогера про выборы в Украине:

10:48 Берлин и Вена тоже стартовали

10:44 Очередь к участку в Варшаве

10:28 Тимошенко, Ляшко и Тягнибок уже проголосовали.

10:21 По данным "Думской" в Одесской области в Подольске на избирательном участке в вагонном депо один из членов комиссии от кандидата в президенты оказался пьяным.

В Измаиле два участка — в политехническом лицее и гуманитарном университете — вовсе не начали работу из-за проблем с печатями. Оказалось, комиссиям выдали печати других участков.

10:03 Кличко приехал голосовать на велосипеде.

09:54 "ОПОРА" сообщает о нарушениях на Волыни.

В селе Новостав Гороховского района наблюдателя не пустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии на участке №070091. Аналогичная ситуация произошла на участке №560530 (село Остриев Млынивского района Ровенской области).

"Председатель комиссии сказала, что "согласно законодательству не имели права пускать". На УИК наблюдатель прибыл в 7:20 утра, двери на участок были закрыты. По требованию наблюдателя допустить его на заседание полицейский вышел и сказал, что к нему выйдет председатель участковой избирательной комиссии. Несмотря на повторные обращения до начала голосования (8:00) наблюдателя не пустили на утреннее заседание", - говорится в сообщении.

На избирательном участке №650386 в селе Нижние Серогозы в пределах 185-го избирательного округа в Херсонской области испорчено 1293 бюллетеня: представители комиссии поставили штамп "Выбыл" напротив фамилии кандидата в президенты Александра Мороза.

Также на Волыни ОПОРА зафиксировала первые нарушения, связанные с работой участковых избирательных комиссий и скрытую агитацию, вероятно связанную с тремя кандидатами в президенты.

09:00 Видео с одного из участков в Киеве:

08:01 - В Украине уже открылись избирательные участки. С 8:00 до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов а президенты.

00:13. Пока Украина спит, первыми за президента Украины начали голосовать украинцы в Австралии. Участок, образованный при посольстве в Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 30 марта). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 31 марта). Проголосовать в Канберре могут также украинцы Новой Зеландии. Вскоре заработают большинство участков в азиатских странах

00:10. день тишины нарушался более 150 раз. Об этом заявили в Нацполиции

30 марта

15:01 Перед ЦИК уже готовятся к установке сцены:

14:37 Кое-кому плевать на день тишины.

14:26 Интересная инфографика от портала slovoidilo

10:22 Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил о попытке провести провокацию по имитации подрыва авто лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого. СБУ уже проверяет информацию.

29 марта

20:15. сегодня на телеканале UA:Перший были организованы дебаты трех основных кандидатов - Порошенко, Зеленского и Тимошенко. Но в студию пришла только Юлия Тимошенко. Заявив, что "дебаты некого", она развернулась и ушла

18:51. напоминаем, что в субботу, 30 марта, наступает предвыборный "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещения рекламных материалов кандидатов

17:01. о том, как в команде Порошенко усиленно работали по регионам, читайте в статье журналиста Юлии Забелиной

28 марта

14:21. Появились свежие котировки букмекеров на первый тур президентских выборов

13:22. О том, чего ждут на Западе от украинских выборов, в интервью "Апострофу" рассказал немецкий политолог Андреас Умланд.