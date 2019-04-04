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Топ-пропагандистке Путина поставили диагноз из-за дебатов в Украине

четверг, 04 апреля 2019, 20:07

Российская пропагандистка и телеведущая Ольга Скабеева заявила, что хочет приехать в Украину и быть арбитром на дебатах кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий.

Скабеева отметила, что готова провести спарринг украинских кандидатов в президенты. Также она подчеркнула, что гарантирует объективность и беспристрастность. Кроме этого российская пропагандистка пообещала пройти экспресс-курс по изучению украинского языка.

"Руссо-пропагандонша Скабеева рвется в Украине - вести дебаты на стадионе. Ну, это она зря. Во-первых, она, видимо, до сих пор слабо представляет, до какой степени ее здесь ненавидят. Ее на том стадионе заплюют так, что утонет", - прокомментировал слова Скабеевой политолог Голобуцкий.

Также он написал, что в Украине кардинально отличается уже и политика, и журналистика.

"То, что устроят на дебатах, и близко не будет напоминать те "теплые ванны" оговоренных, подготовленных эфиров Скабеевой с привычными и оплаченными участниками. Здесь ее порвут, как обезьяна газету", - отметил политолог.

Как сообщал "Апостроф", скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву возмутила акция украинских дайверов, которые утопили в карьере под Днепром огромный бюст Ленина.

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