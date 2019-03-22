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Топ-пропагандистка Путина на "азировке" включилась в выборы в Украине: видео

пятница, 22 марта 2019, 11:59

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева выпустила свой "предвыборный ролик" кандидата в президента Украины.

"Агитационное" видео она опубликовала в Twitter.

"Отстрою село, закончу войну, сберегу флот, дам тепло и свет... Кто если не я?" - заявляет пропагандистка в видео, призывая "проголосовать" за нее.

При этом в лозунгах Скабеевой присутствуют грамматические ошибки, а украинское произношение телеведущей оставляет желать лучшего.

"Відбудую селища, зупиню війну, збережу флот, дам тепло і світло до кожної оселі. Хто, якщо не я!" - звучит ее заявление в оригинале.

Как сообщал "Апостроф", ранее Скабееву возмутила акция украинских дайверов, которые утопили в карьере под Днепром огромный бюст Ленина.

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