Скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву возмутила акция украинских дайверов, которые утопили в карьере под Днепром огромный бюст Ленина.

Свою позицию она обнародовала в телеграм-канале.

Таким образом, водолазы пополнили коллекцию подводного музея в Новониколаевском карьере. На бюст "вождя революции" надели яркую бандану и пририсовали усы, чтобы превратить в пирата. Ильича, изготовленного из водостойкой смолы, подводникам подарили их сторонники.

"Братский народ развлекается: в Днепропетровской области в карьере утопили огромную (в человеческий рост) голову Ленина из водостойкой смолы. Перед погружением на Ленина натянули желтую бандану и нарисовали бородку (в стиле Гая Фокса). Типа создают под водой "парк тоталитарного периода". Как здесь не вспомнить золотые слова Лаврова", - написала Скабеева.

Как сообщал "Апостроф", ранее Скабееву публично унизили в ПАСЕ, назвав ее рот сливным бачком.