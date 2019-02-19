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Желто-синий Ленин взбесил топ-пропагандистку Кремля

вторник, 19 февраля 2019, 10:25

Скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву возмутила акция украинских дайверов, которые утопили в карьере под Днепром огромный бюст Ленина.

Свою позицию она обнародовала в телеграм-канале.

Таким образом, водолазы пополнили коллекцию подводного музея в Новониколаевском карьере. На бюст "вождя революции" надели яркую бандану и пририсовали усы, чтобы превратить в пирата. Ильича, изготовленного из водостойкой смолы, подводникам подарили их сторонники.

"Братский народ развлекается: в Днепропетровской области в карьере утопили огромную (в человеческий рост) голову Ленина из водостойкой смолы. Перед погружением на Ленина натянули желтую бандану и нарисовали бородку (в стиле Гая Фокса). Типа создают под водой "парк тоталитарного периода". Как здесь не вспомнить золотые слова Лаврова", - написала Скабеева.

Как сообщал "Апостроф", ранее Скабееву публично унизили в ПАСЕ, назвав ее рот сливным бачком.

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