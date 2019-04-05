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Никем не прикрывайтесь - будьте мужиком: Порошенко снова обратился к Зеленскому

пятница, 05 апреля 2019, 07:24

Действующий президент Петр Порошенко с помощью видеоролика призвал своего оппонента и лидера президентской гонки-2019 Владимира Зеленского "никем не прикрываться" и прийти на дебаты.

Соответствующее видео появилось на его собственной странице в Facebook.

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!", - обратился он к Зеленскому.

"Не бойтесь, дебаты - это не страшно", - подбодрил при этом Порошенко.

Напомним, в команде Зеленского пока не говорят, согласится ли он участвовать в дебатах 19 апреля. При этом в команде Порошенко уверяют, что президент намерен принимать в участие.

Как сообщал "Апостроф", ранее Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому и ответил на вызов на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".

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