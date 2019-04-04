РУС. | УКР.

четверг, 4 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

4 апреля

07:54
Результаты выборов первого тура кандидата в президенты: итоговые результаты, инфографики и карта
07:43
В сети указали на причастность России к расстрелу митингующих в Венесуэле: опубликовано видео
07:25
Раскрыты фото и фамилия идеолога боевиков ДНР, депортированного из Беларуси в Украину
07:17
В Киеве при странном взрыве мужчина потерял часть руки: фото и видео с места ЧП
06:59
Дебаты на "Олимпийском": Порошенко дал ответ Зеленскому
06:54
Появилось видео момента взрыва посреди улицы в Одессе
06:30
Гороскоп на 4 апреля: Весам придется быть гибкими, а Скорпионам нельзя брать ответственность за других
06:29
Назван трагический сценарий, который Порошенко может запустить под второй тур выборов
05:37
Россию накрыло волной смертности: у Путина шокировали цифрами
04:26
Опубликованы топ-3 проекта NASA для жизни на Марсе: видео
03:31
Привыкли к ток-шоу: что украинцы ожидают увидеть на дебатах
02:28
Знаменитая бородатая женщина вышла замуж: опубликовано фото избранника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дебаты на "Олимпийском": Порошенко дал ответ Зеленскому

четверг, 04 апреля 2019, 06:59

Нынешний президент и кандидат на выборах Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому и ответил ему на вызов на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".

Соответствующее видео было опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

По его словам, он рад тому, что Зеленский принял приглашение на дебаты, "хотя и как-то неуверенно". Также Порошенко отметил, что дебаты "это не шоу", и они не делаются ради зрелища на стадионе.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Таковы уж устоявшиеся правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – заявил президент.

Напомним, как ранее сообщалось, кандидат на выборах президента Владимир Зеленский согласился на дебаты с Петром Порошенко, однако выдвинул ряд неожиданных условий.

Детальнее про дебаты между кандидатами читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый тур выборов президента Украины: онлайн трансляция, ЦИК на финишной прямой

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: