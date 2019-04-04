Дебаты на "Олимпийском": Порошенко дал ответ Зеленскому

Нынешний президент и кандидат на выборах Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому и ответил ему на вызов на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".
Соответствующее видео было опубликовано на странице Порошенко в Facebook.
По его словам, он рад тому, что Зеленский принял приглашение на дебаты, "хотя и как-то неуверенно". Также Порошенко отметил, что дебаты "это не шоу", и они не делаются ради зрелища на стадионе.
"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Таковы уж устоявшиеся правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – заявил президент.
Напомним, как ранее сообщалось, кандидат на выборах президента Владимир Зеленский согласился на дебаты с Петром Порошенко, однако выдвинул ряд неожиданных условий.
Детальнее про дебаты между кандидатами читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.