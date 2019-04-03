Можем сыграть в футбол: у Порошенко ответили на ультиматум Зеленского

Кандидат в президенты Петр Порошенко не будет участвовать в дебатах с Владимиром Зеленским на его условиях.

Об этом заявила народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова в эфире Громадського.

"Президент Порошенко — европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты… а на стадион к нему (Владимиру Зеленскому, — прим. ред.) может прийти Павелко (Андрей, президент Федерации футбола Украины, — прим. ред.) и сыграть в футбол", — сказала она.

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский согласился участвовать в дебатах со своим оппонентом Петром Порошенко, но на своих условиях. В частности, среди прочего, шоумен потребовал от Порошенко публично извиниться за оскорбление, когда действующий президент назвал шоумена "марионеткой Коломойского".

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского придумали для Порошенко другого соперника на дебаты.