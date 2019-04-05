Как Зеленский сдал "президентский" анализ: новые яркие фото из клиники

Появились новые яркие фото из частной лаборатории Eurolab, в которую кандидат в президенты Владимир Зеленский утром 5 апреля приехал для сдачи анализов.

Соответствующие снимки сделал фотограф "Апострофа" Александр Гончаров.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

Известно, что Зеленский сдал в клинике кровь из вены. Предварительные результаты будут готовы приблизительно через 5 часов. Это скрининговый тест, который покажет, принимал ли человек наркотики или алкоголя на протяжении от 1 до 3 дней. Более полное исследование будет длиться до 7 дней. Оно покажет прием наркотиков до 4-х месяцев.

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля комик записал видео, в котором предложил выступить на стадионе "Олимпийский" и выдвинул нынешнему президенту Петру Порошенко условия для проведения дебатов.

Порошенко принял вызов и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". 4 апреля спикер избирательного штаба президента Олег Медведев заявил, что Порошенко готов выполнить условия Зеленского и сдать все необходимые медицинские анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

В свою очередь у Зеленского заявили, что будут сдавать необходимые анализы в частной лаборатории Eurolab.

После обследования Зеленского в 9 часов утра начнется обследование Порошенко.