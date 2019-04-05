Как Порошенко сдавал кровь и волосы на анализы: фото и видео со стадиона "Олимпийский"

Президент Петр Порошенко утром 5 апреля сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".

Корреспондент "Апострофа" следил за процедурой.

Известно, что на сдаче президентом крови присутствовали врачи государственного наркологического центра и из частных клиник "Борис" и Medicom.

Уже известна первая информация о результатах. По словам одного из врачей, у президента взяли на анализ кровь, мочу и волосы. Никаких отклонений от нормы в образцах не найдено. В течение 2 часов результаты будут выданы в письменной форме.

Ранее появились эксклюзивные фото из клиники Eurolab, где за час до Порошенко сдал анализы Владимир Зеленский.

Напомним 3 апреля комик записал видео, в котором предложил выступить на стадионе "Олимпийский" и выдвинул нынешнему президенту Петру Порошенко условия для проведения дебатов. Порошенко принял вызов и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". 4 апреля спикер избирательного штаба президента Олег Медведев заявил, что Порошенко готов выполнить условия Зеленского и сдать все необходимые медицинские анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. В свою очередь у Зеленского заявили, что будут сдавать необходимые анализы в частной лаборатории Eurolab.