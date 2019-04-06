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В Украине рассказали, как осетинцы начинали войну в Донецке

суббота, 06 апреля 2019, 06:31

Стало известно об условиях, которые позволили России начать войну на Донбассе.

О них в интервью Украинская правда рассказал политолог Констнтин Батозский.

"В Донецке в советские времена было военно-политическое училище. Туда ездили учиться многие из Осетии, из Владикавказа, из Южной Осетии. То есть много людей, которые были в Южной Осетии при должностях, с близкого круга южноосетинского "президента" Анатолия Бибилова, учились в Донецке. И когда все это началось, именно они были первыми русскими, которые оказались "сопротивляться", а на самом деле - на войну и пускать кровь", - рассказал он.

Также он рассказал, какой фактор на фоне засилья осетинцев способствовал войне на Донбассе.

"Это происходило в очень близкой спайке с их коллегами и выпускниками, которые в Донецке остались. Донецким СБУшникам и милиционерам говорили: "Ребята, все у вас будет хорошо, как в Крыму. Вы немного подержитесь. Главное, никаких резких движений - и все будет классно, мы вас заберем". А дальше рассказывали глупости о том, что "знаете, какая зарплата у милиционера Московской области? 18000 рублей. А у вас?" И все силовые органы в Донецке были крайне деморализованы. До предела. Никто им не мог ничего сказать, потому любая активность превращалась в саботаж, и никто ничего не делал. Но кроме растерянности, вызванной сменой власти в Киеве, у них была привычка получать "конверты" от Саши "Стоматолога" (сына Януковича) - в отличие от Днепра или Харькова, где конверты раздавали местные и беглецы", - добавил политолог.

Помимо этого, как отметил Батозский, не стоит забывать о ситуации, которая сложилась на тот момент в Киеве.

"Ночью, когда россияне переходили границу, их часто просто не могли зафиксировать. Арсеналы в Донецкой области разворованы. Большинство донецких милиционеров отправляли тушить Майдан. И где-то на пути из Киева в Донецк терялись и оружие, и оборудование, и водометы, и все остальное", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее боец ВСУ назвал условие, когда закончится война на Донбассе.

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