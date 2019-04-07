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​Как Порошенко может проиграть Зеленскому: известный политтехнолог озвучил причины

воскресенье, 07 апреля 2019, 16:27

Петр Порошенко может проиграть Владимиру Зеленскому во втором туре президентской гонки не только из-за сильного отрыва, но и из-за своего антирейтинга.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

"Безусловно, самая успешная кампания до этого момента была у Петра Алексеевича Порошенко. Все-таки после Мальдив, падения рейтинга до 4%, надо было очень постараться, чтобы взлететь почти до 16% (15,95% по итогам голосования, - "Апостроф"), но мы видели, какие пропагандистские мощности на него работали. Более того, ставка была сделана и на страх – один из наиболее действенных элементов кампании", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Зеленского "несла ситуация" - протест народа против несправедливости.

"Есть протест против несправедливости, отсталости, грабежа, коррупции, которые сейчас сконцентрированы на Петре Порошенко и всей украинской власти. Я думаю, что Порошенко выжал из этой кампании все, что возможно. Более того, я думаю, он рассчитывал, что отрыв Зеленского составит процентов пять, которые потом можно было бы наверстать, применяя админресурс и фальсификации. Теперь, наверное, его штаб осознает, что возникший отрыв уже не ликвидировать", - рассказал Гайдай.

Эксперт также убежден, что Зеленский во втором туре будет только прибавлять за счет антирейтинга Порошенко.

"Смотрите, если в первом туре играют рейтинги, то во втором туре уже антирейтинги. Такого антирейтинга, как у Петра Алексеевича, нет ни у кого. У Зеленского он совсем небольшой", - считает политтехнолог.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Разрыв минимум вдвое - Сергей Гайдай о втором туре выборов президента.

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