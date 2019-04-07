РУС. | УКР.

воскресенье, 7 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

7 апреля

11:52
Благовещение Пресвятой Богородицы: открытки, стихи, фото и видео-поздравления
11:50
В Англии назвали сроки возвращения в строй лидера сборной Украины
11:32
Осколки по всей дороге: видео страшного ДТП в Киеве шокировало сеть
11:30
Известный волонтер попала под обстрел на Донбассе: опубликованы фото
11:15
17-летняя украинская теннисистка завоевала третий титул в карьере
10:59
Зеленскому сделали строгое предупреждение о третьем Майдане
10:55
Авиация Трампа "сбросила" ядерные бомбы на Россию: мощные фото учений
10:48
Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций
10:30
В Киеве мотоциклист-каскадер устроил кровавое ДТП: фото и видео
10:25
Футболист сборной Украины провел прекрасный матч в Европе: опубликовано видео
10:22
В Киеве из-за бегунов перекрыли часть улиц: полный список
10:00
Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленскому сделали строгое предупреждение о третьем Майдане

воскресенье, 07 апреля 2019, 10:59

Новый Майдан возможен, если кандидат в президенты Владимир Зеленский займет пост главы государства и развернется в сторону России.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал журналист Виталий Портников.

Он уточнил, что второй масштабный протест украинского народа может начаться, если Зеленский будет действовать, как когда-то экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Если Зеленский будет действовать, как в свое время действовал Янукович - развернется в сторону России, скажем, признает Крым российским, или согласится на федерализацию Украины с тем, чтобы предоставить особые права Донбассу, если он предложит, чтобы здесь было два государственных языка, если он откажется от европейской интеграции - то есть, если он начнет осуществлять политическую повестку дня Януковича последнего периода", - пояснил журналист.

По словам Портникова, ранее общество было готово все терпеть в обмен на европейскую перспективу.

"Пока Янукович при всей своей криминальности был сторонником идей европейской интеграции, хотя при этом Тимошенко вместе с Луценко находились в тюрьме, общество было готово все терпеть в обмен на европейскую перспективу. То есть ты ведешь нас от России, а мы закрываем глаза на диктатуру и даже - на выборочное правосудие. Главное - приведи нас в Европу. И когда люди увидели, что этого не происходит, кардинально изменились общественные настроения", - рассказал журналист.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства - Виталий Портников".

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства - Виталий Портников

Дебаты Порошенко и Зеленского: онлайн трансляция, день анализов

НАТО 70 лет: почему сейчас Украина дальше от Альянса, чем когда-либо

Политическое одиночество и один олигарх: как Порошенко спасти свое президентство

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: