Зеленскому сделали строгое предупреждение о третьем Майдане

Новый Майдан возможен, если кандидат в президенты Владимир Зеленский займет пост главы государства и развернется в сторону России.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал журналист Виталий Портников.

Он уточнил, что второй масштабный протест украинского народа может начаться, если Зеленский будет действовать, как когда-то экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Если Зеленский будет действовать, как в свое время действовал Янукович - развернется в сторону России, скажем, признает Крым российским, или согласится на федерализацию Украины с тем, чтобы предоставить особые права Донбассу, если он предложит, чтобы здесь было два государственных языка, если он откажется от европейской интеграции - то есть, если он начнет осуществлять политическую повестку дня Януковича последнего периода", - пояснил журналист.

По словам Портникова, ранее общество было готово все терпеть в обмен на европейскую перспективу.

"Пока Янукович при всей своей криминальности был сторонником идей европейской интеграции, хотя при этом Тимошенко вместе с Луценко находились в тюрьме, общество было готово все терпеть в обмен на европейскую перспективу. То есть ты ведешь нас от России, а мы закрываем глаза на диктатуру и даже - на выборочное правосудие. Главное - приведи нас в Европу. И когда люди увидели, что этого не происходит, кардинально изменились общественные настроения", - рассказал журналист.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства - Виталий Портников".