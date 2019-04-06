Какие сюрпризы ждут Зеленского во втором туре: назван неожиданный сценарий

Кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет преимущество над Петром Порошенко во втором туре, однако результаты выборов все еще могут измениться.

Об этом "Апострофу" рассказал журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, несмотря на результаты первого тура, ситуация, в которой президентом может стать не Зеленский, а Порошенко, все еще возможна.

"Мы не знаем, как будет распределяться электорат на самом деле. Потому что, когда мы считаем, что избиратели одних кандидатов точно проголосуют за Зеленского - это не совсем так", – отмечает Портников.

Журналист считает, что сюрпризом может стать как консолидация национал-демократического электората, так и разочарование в Зеленском условной "партии мира".

"Могут быть сюрпризы, если Зеленский продолжит делать те заявления, которые он начал делать на брифинге после выборов (о переговорах с Путиным). Я имею в виду его заявление о том, что он будет говорить с Путиным, чтобы тот заплатил ему компенсацию. Это может отпугнуть потенциальный электорат Бойко, а также ту часть электората, которая верила в него как умеренного политика. В свое время этот же электорат верил в Порошенко как умеренного политика. Если эти люди думают, что выбирают Зеленского, чтобы он договорился с Путиным, и ко второму туру увидят, что он не сможет договориться с Путиным, то они могут просто не прийти на выборы", – говорит эксперт.

Портников напоминает, что в 2014 году именно Порошенко считался представителем "партии мира".

"Люди голосовали за Порошенко только потому, что они хотели, чтобы была "партия мира". Это те же люди, которые сегодня, наверное, голосуют за Зеленского, которые никак не могут понять, что здесь не будет никакой "партии мира", потому что войну против нас ведет Россия. И они могут проголосовать хоть за Архангела Гавриила, но ему предстоит стать верховным главнокомандующим и говорить то, что говорит Зеленский. А Зеленский уже сейчас начал говорить, как Порошенко, хотя еще ничего не произошло: я встречусь с Путиным, чтобы он заплатил мне компенсацию. Это заявления Порошенко даже не образца 2014 года, а образца 2016 года. А представьте себе, что будет, когда Зеленского изберут президентом? Ему нужно будет на свою сторону перетянуть еще половину Вооруженных сил, которая голосует за Порошенко. Вот и все. Но, опять-таки, у Зеленского прекрасные шансы - и мы это прекрасно понимаем", – резюмирует журналист.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Виталием Портниковым: Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства.