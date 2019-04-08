Порошенко вызвал Зеленского: сеть выдала новую порцию ярких фотожаб

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко пока не договорились о дебатах, но нынешний президент Укрины уже назначил дату и время. Пользователи сети не прекращают шутить и смеяться над предстоящим "батлом", публикуя яркие фотожабы.

Так, интернет снова накрыла волна шуточных постов о дебатах. Украинцы продолжают смеяться над местом проведения - на НСК "Олимпийский". Также сомневаются, что сам Владимир Зеленский, который пригласил на стадион, согласится на предложение Петра Порошенко о времени и дате проведения дебатов.

Как ранее сообщал "Апостроф", стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может колебаться в районе миллиона долларов.