Вокруг анализов Порошенко и Зеленского намечается новый скандал

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты сдать анализы перед вторым туром выборов в Добровольной антидопинговой ассоциации VADA, в то время как в администрации президента решили, что речь идет о WADA - всемирном антидопинговом агентстве.

Так, президент Петр Порошенко прокомментировал предложение спортсмена для ТРК Украина.

"Чрезвычайно и принципиально, чтобы самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая обеспечила выведение на чистую воду и Российское допинговое агентство и снятие России в целом с большинства соревнований, авторитет этой организации не вызывает никакого сомнения", — сказал глава государства.

На сайте президента уведомляется, что в Украину едет именно "Всемирное антидопинговое агентство" (WADA).

В то же время Кличко упомянул у себя в твите главу VADA Маргарет Гудман и репостнул ее видеообращение. Гудман утверждает, что Добровольческая антидопинговая ассоциация готова продемонстрировать чистоту соревнований и честность политики Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Ранее VADA занимались исключительно добровольным тестированием спортсменов (боксеров) в ходе соревнований.

По материалам Inforesist

Как сообщал Апостроф, ранее Андрей Пальчевский - основатель клиники Eurolab, где сдавал свои анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, оскандалился в эфире российского телеканала, призвав россиян поддержать Зеленского, чтоб не мешать счастливому воссоединению Украины и России.