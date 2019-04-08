У Порошенко отреагировали на новое видео Зеленского по дебатам

Президент Украины Петр Порошенко готов провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским как 14, так и 19 апреля, согласившись на условия, выдвинутые оппонентом.

Об этом 8 апреля во время Согласительного совета глав фракций и членов групп заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

По словам Герасимова, действующий глава государства также призвал Зеленского пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации WADA.

Изначально Порошенко предлагал Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" 14 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ЦИК рассказали, в каком именно месте должны проходить официальные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.