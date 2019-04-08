Зеленский записал новое видео для украинцев, запутавшись в дате дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился с новым заявлением к украинцам, перепутав дату дебатов с Петром Порошенко, которые назначены на 14 апреля.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" произойдут мои дебаты с Порошенко, uде я могу задать ему любой вопрос. Например, когда начнутся посадки. Почему, Свинарчуки не за решеткой. Я думаю, что у народа Украины за пять лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему задать, когда я могу задать от вашего имени, поэтому пишите", - сказал он.

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.