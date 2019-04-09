Появились данные о выпуске билбордов с Путиным и Порошенко одиозной корпорацией: фото

Рекламный холдинг, занимавшийся организацией размещения скандальных билбордов в Киеве и Харькове с кандидатом в президенты Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, связан с "семьей Януковича".

Об этом сообщил в Facebook шеф-редактор УНИАНА Михаил Ганницкий.

"Организацией размещения занимались представители рекламного холдинга "Мегаполис" - который возник, как поясняют участники рынка рекламы, как инвестпроект корпорации "Мегаполис Украина" - той самой, что теперь переименовалась в "Тедис" - контролирующей украинский сигаретный рынок", - написал он.

По его словам, имеется связь основателей холдинга с "семьей Януковича".

"Отцами-онователями "Мегаполиса" в Украине, как пишут расследователи, были "семья Януковича", кум Путина и русский оружейный олигарх Игорь Кесаев, акционер российского производителя оружия — "Завода имени В. А. Дегтярева". По госзаказу минобороны России на этом заводе изготавливают пулеметы, гранатометы, зенитные ракеты, противотанковое вооружение, РСЗО "Град" и т.д.", - добавил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась яркая карикатура с реакцией Путина на батл Порошенко и Зеленского.