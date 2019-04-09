Лукашенко ответил на нападки из-за фразы о победе Порошенко во втором туре

Во вторник, 9 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал бурную реакцию по поводу его заявлений о выборах в Украине и победе Петра Порошенко.

Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?" - отметил глава государства. "Нет, они (говорят - ред.) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг", - отреагировал Александр Лукашенко.

По словам президента, в том числе и в России Зеленского "дубасят", вспоминают ему актерскую профессию.

"А что, актер не может быть президентом?" - задал вопрос Лукашенко. Также он привел пример Рональда Рейгана, который избирался президентом США. Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента.

"Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом - ред.) - все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили (по поводу заявлений 8 апреля в интервью турецкому агентству "Анадолу". - ред.)…", - сказал белорусский лидер.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о выборах президента Украины, заявил, что склонен думать, что выборы выиграет нынешний глава страны Петр Порошенко.

"Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил белорусский лидер.

При этом он выразил мнение, что Порошенко "сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его".

"Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет", - считает он.

Вследствие этих высказываний Лукашенко обвинили в том, что он агитирует голосовать за Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео выступления президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который рассказал о копытах.