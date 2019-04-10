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Бегство нардепов из "Самопомичи": известный политик высказался о Порошенко, Зеленском и выборах

среда, 10 апреля 2019, 11:28

Народный депутат от партии "Самопомич" Егор Соболев опроверг слухи о том, что он собирается выходить из парламентской фракции, однако заявил, что не будет баллотироваться с партией на следующих выборах.

Об этом он рассказал в комментарии "Апострофу".

"Я не ухожу из фракции "Самопомич". Мы были выбраны после Евромайдана как объединение четырех сред: представителей львовского самоуправления, батальона "Донбасс", "Реанимационного пакета реформ" и молодой партии "Воля", которая задумывалась как проект привода в политику людей, которые показали себя в общественном активизме. В парламенте большинство из нас не скурвилось, приняло активное участие в создании законов для противодействия коррупции, признании России оккупантом, усилении местного самоуправления и распространении украинской культуры. Мы обязаны отстаивать эти позиции до завершения полномочий, которые нам делегировали избиратели. Считал и считаю - если кто-то этого не выдерживает - надо выходить из фракции и сдавать мандат, выданный людьми", – подчеркивает Соболев.

В то же время, по его словам, нардеп имеет "мировоззренческие" расхождения с руководством партии и не будет баллотироваться вместе с ней на следующих выборах.

"У нас действительно есть мировоззренческие расхождения с руководством партии как действовать в политике; как отстаивать интересы людей, в том числе на улице; с какой скоростью и какими методами очищаться от тех, кто не выдерживает давления и соблазнов. Считаю порядочным сообщить об этом сегодня, чтобы у партии было время подготовиться к следующей кампании без меня. Уже подал заявление о сложении полномочий члена политсовета, провода и самой партии "Самопомич", – говорит Соболев.

Нардеп также отметил, что не собирается присоединяться ни к кандидату на выборах президента Владимиру Зеленскому, ни к нынешнему президенту Петру Порошенко.

"Для меня ход этих президентских выборов лишь подтверждает мои убеждения: большинство граждан Украины хотят делегировать власть тем, кто будет утверждать независимое, некоррумпированное, справедливое государство. Но те, для кого Украина - прежде всего место незаконного обогащения - все время мешают людям сделать этот выбор. И чтобы он наконец победил, всем, кто за Украину и против коррупции, надо сделать чудо. Найти принципиальных и действенных единомышленников, быть с людьми в их бедах, преодолевать уныние, манипуляции, репрессии. Занимался и буду этим заниматься", – резюмировал Соболев.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", часть народных депутатов, входящих в парламентскую фракцию "Самопомичи", собираются покинуть ее.

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